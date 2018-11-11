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Cantaş son yolculuğuna uğurlandı

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Lefkoşa’nın tanınmış simalarından emekli Polis Müdür Muavini Remzi Cantaş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cantaş son yolculuğuna uğurlandı
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Demokrat Bakış Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Güvenç Cantaş’ın önceki gün vefat eden babası Emekli Polis Müdür Muavini Remzi Cantaş, polis töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Türk Bayrağına sarılı tabutu polislerin ve ailesinin omuzlarında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Lefkoşa’nın tanınmış simalarından olan emekli Polis Müdür Muavini Remzi Cantaş’ın beklenmedik ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü. Cenaze esnasında gözyaşları sel oldu.

Cenaze törenine ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Barbaros Savaşcı, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, birçok milletvekili, bürokratlar ve sevenleri katıldı.

Cantaş ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

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