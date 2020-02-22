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Cansız beden Oktay Avcı'ya ait çıktı

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Yenierenköy sahilinde 11 gün önce bulunan cesedin, Mersin'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayıktan denize düşüp kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu belirlendi

Cansız beden Oktay Avcı'ya ait çıktı

Yenierenköy sahilinde 12 gün önce bulunan cesedin, Mersin'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayıktan denize düşüp kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu belirlendi.

32 yaşındaki Oktay Avcı, Mersin’in Türkiye’nin Tarsus ilçesinde 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış ancak daha sonra Avcı’dan haber alınamamıştı.

10 Şubat Pazartesi günü sabah saat 09.30 sıralarında Yenierenköy’de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

Olaydan 32 gün sonra sahile vuran erkek cesedinin, Oktay Avcı’ya ait olduğu şüphesi üzerine Avcı’nın babası İbrahim Avcı, kardeşi, amcası ve arkadaşlarıyla teşhis için Kıbrıs’a geldi. Yapılan DNA testinden cesedin bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu belirlendi.

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