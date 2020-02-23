Canlarını zor kurtardılar

Gazimağusa ilçesine bağlı Yıldırım köyünde sabaha yakın bir evin mutfağında başlayan yangın tüm çabalara rağmen evi kül ederken evde kalan dört kişilik aile canlarına son anda kurtardı.

Yıldırım köyü sakinlerinden Süleyman Şanverdi ve ailesinin kaldığı evde saat 02.30 civarında mutfak bölümünde henüz nedeni tespit edilemeyen bir sebepten başlayan yangın evinde eski kerpiç ev olması nedeniyle bir anda her yana yayılması sonucunda tüm ev küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine hemen gelmesine karşın evin tavanında ve yan duvarlarında bulunan suntaların alev alması sonucunda tüm evin kül olduğu kaydedildi.

Olay yerinden aldığımız bilgilere göre komşularının haber vermesi üzerine uykudan uyanan Şanverdi ailesinin son anda kendilerini sokağa atarak canlarını kurtardıkları belirtildi.

Şanverdi ailesinin biri askerde üç çocuğuyla evsiz kalması köyde büyük üzüntüye neden oldu.