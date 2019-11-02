Canit hiç uslanmıyor

1001 Airport önünde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda Alkan Canit’in aracında, para karşılığında yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaştığı yabancı uyruklu beş kişi tespit edildi. Canit’in bir ay önce de aynı suçtan yakalandığı ortaya çıktı

Evrim KAMALI

Balıkesir'de faaliyet gösteren 1001 Airport isimli iş yeri önünde alınan ihbar üzerine yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek için bekleyen zanlılar Golda Dongmo Nkamta, Abdul Mannanve, Dicky Mbele Mangonzoy, Geremi Kangala Kufle, Obası Peter Ogbonna ve araç sürücüsü 51 yaşındaki Alkan Canit tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Öte yandan araç sürücüsü Alkan Canit, 1 Ekim 2019 tarihinde 6 yabancı uyruklu kişiyi Ercan yakınlarında yine Güney’e geçirmeye çalışırken yakalanmıştı. Canit çıkarıldığı mahkemede teminatla serbest bırakılmıştı.

Dünkü mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 31 Ekim 2019 tarihinde, saat 18.00’de, Balıkesir'de faaliyet gösteren 1001 Airport isimli iş yeri önünde, Demirhan polis ekibi tarafından yapılan kontrolde JR 650 plakalı kapalı Ford transit marka van araç arkasında saklı vaziyette GKRY'ne gitmek için valizleriyle birlikte bekleyen zanlılar Golda Dongmo Nkamta, Abdul Mannanve, Dicky Mbele Mangonzoy, Geremi Kangala Kufle, Obası Peter Ogbonna ve araç sürücüsü Alkan Canit tespit edilerek Demirhan polis karakoluna sevk edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün Zanlılar 1,2 ve 3’ün gönüllü ifade verdiklerini ayrıca zanlı 4,5 ve 6’nın polis ekiplerini görür görmez tasarruflarında bulunan pasaportlarını yırttıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak halen aranmakta olan şahıslar olduğunu ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin yapılacağını söyleyerek, bu bağlamda zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.