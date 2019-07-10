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Canını zor kurtardı

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Berkan Demirbaş adlı kişi, kendisinden ayrılan eski nişanlısını Boğaz’a kaçırarak darp etti. Kendisini öldürmekle tehdit eden öfkeli adamın elinden yarı çıplak olarak kurtulmayı başaran kadın, otostop çekip Boğaz Karakolu’na giderek canını kurtarmayı başardı

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Canını zor kurtardı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski nişanlısını aracı ile kaçırarak şiddet uygulayan zanlı Berkan Demirbaş tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kamuran Kale olayla ilgili bulguları aktardı. Kale huzurda bulunan zanlı Berkan Demirbaş’ın 7 Temmuz 2019 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da meydana gelen zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi, kasti hasar, ciddi darp suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis Mağusa’da sakin Berkan Demirbaş’ın Lefkoşa da bulunan Fuar Alanı önünde kendisinden ayrıldığı nişanlısı müşteki H.E.K’nin kendisi ile barışmadığı gerekçesi ile buluşup kullanımında bulunan LP 605 plakalı araca zorla bindirip adı edileni zorla kaçırdığını söyledi. Polis zanlının daha sonra Dikmen istikametine doğru ilerledikleri sırada sol eli ile müştekinin başına ve yüzüne defalarca vurup ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis zanlının akabinde adı edilene hitaben "başkasıyla olmayasın diye seni öldürecem" dedikten sonra, Boğazköy bölgesinde arabadan inip kaçmaya çalışan müştekinin giymekte olduğu tulumu çekip yırtmak suretiyle kasti hasara uğrattığını belirtti.

Polis memuru Kamuran Kale müştekinin yarı çıplak vaziyette zanlının elinden kurtulmuş olup anayola çıkarak otostop çekip Boğaz Karakoluna gitmeyi başardığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada zanlının müştekiyi rızası dışında kaçırdığı esnada Dikmen köyü içerisinde bir trafik kazası yapmış olup kaza mahallinden ayrıldığının da tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının söz konusu müştekiye ait aracı Mağusa’da bırakıp kaçtığını ve daha sonra Mağusa bölgesinde zanlının tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlı aleyhine trafik soruşturmasının da olduğunu belirterek ilk etap da soruşturmaların selameti için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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