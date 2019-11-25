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Cam şişe kırığıyla arkadaşının yüzünü parçaladı

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Lefkoşa’da önceki gece saat 23.00 raddelerinde Yiğitler Burcu parkında İrfan Uçar ve Mehmet Uçar alkollü oldukları bir sırada, Şeref Oran’ı cam şişe kırığıyla yüzünden ve başından yaraladı

Cam şişe kırığıyla arkadaşının yüzünü parçaladı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydan gelen yaralama, ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İrfan Uçar ve Mehmet Uçar dün Lefkoşa'da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç Lefkoşa’da 23 Kasım 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Yiğitler burcu parkında sakin İrfan Uçar ve Mehmet Uçar nefeslerinde yüksek alkol tesiri altında oldukları bir sırada, Şeref Oran ile aralarında çıkan sözlü tartışmada İrfan Uçar elinde bulunan muhtemelen camdan mamul bira şişesini yere vurup kırdıktan sonra Şeref Oran'ın başının sağ kısmına ve yüzünün sağ çene kısmına vurup adı edileni yaraladığını söyledi. Polis alınan bilgide zanlı Mehmet Uçar'ın da müştekiye vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis memuru Ergüleç meseleye bağlantıları olduğu tespit edilen zanlılar İrfan Uçar ve Mehmet Uçar tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç hastaneye kaldırılan müşteki Şeref Oran’ın tedavisinin halen sürmekte olduğunu durumunun halen netlik kazanmadığını ve yoğun bakıma alınma gibi durumu bulunduğunu belirtti. Polis zanlı İrfan Uçar'ın gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek bu yönde emir verdi.

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