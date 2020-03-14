Çaluda ve Ünverdi’nin davaları askıya alındı

Başsavcılık, Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar nedeniyle Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi’nin yargılanamayacağı gerekçesiyle davalarını askıya aldı

Başsavcılık, haklarında görevi kötüye kullanma suçlaması bulunan UBP Lefke Milletvekili Çaluda ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ünverdi’yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık, ithamnamede; Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da yer verildiğini ifade ederek, “Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığı ve Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlar nedeniyle Sayın Aytaç Çaluda bu safhada yargılanamayacağı cihetle konu suçlar hakkındaki davalar bu safhada Sayın Aytaç Çaluda için askıya alınmışlardır. Buna bağlı olarak aynı davada sanık olan ve bu suçları birlikte işledikleri iddia edilen Sayın Aytaç Çaluda ve Sayın Şerife Ünverdi’nin Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlardan ayrı ayrı yargılanmaları uygun görülmediği cihetle söz konusu davalar Sayın Şerife Ünverdi için de askıya alınmışlardır” ifadelerini kullandı.

Başsavcılık açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tarafından milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının sadece Başsavcılığın 9 Mayıs 2018 tarihli “Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması” istemi yazısında belirtilen “Fasıl 154 Ceza Yasasının 20., 100. ve 105. maddelerine aykırı davranışla ‘görevi kötüye kullanma’ ve 63/06 sayılı Çalışma İzinleri Yasası madde 9,23,25 ve Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü madde 2,8,11 ve 13 uyarınca mevzuat kurallarına aykırı hareket edilerek ön izin alınmaksızın çalışma izni çıkarmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğrattığı” iddiası ile ilgili olarak kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil tarafından hazırlanan ve Kasım 2018’de Mahkemeye dosyalanan ithamnamede; Meclis Özel Komitesinin açıkça karar alırken dikkate almadığını söylediği Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren suçlara da yer verildiği belirtildi.

Başsavcılık, ayrıca Yüksek Savcılar Kurulunun 12 Şubat 2020 tarihli çağrıya binaen yaptığı toplantıda Hukuk Dairesi’nin Girne biriminde görev yapan Mustafa Atakara hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan 9118/2018 sayılı davadaki karara binaen başlatılan tahkikat neticesinde ortaya çıkan tanık ifadelerini, tahkikat memuru raporu ve mahkeme kararını dikkate alarak Mustafa Atakara hakkında disiplin soruşturması yapılmasına karar verildikten sonra Mustafa Atakara’nın 24 Şubat 2020 tarihli bir dilekçeyi Hukuk Dairesi’ne sunarak birikmiş izinlerini kullandığı ifade edildi.

Başsavcılık, bunun ardından 17 Nisan 2020 tarihi itibarı ile istifasının kabulünü belirttiği cihetle gerekli makamlar nezdinde istifasına ilişkin işlemlerin başlatıldığını belirterek, “Sayın Mustafa Atakara’nın görevinden istifa etmesi nedeni ile hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ileriye gitmesi hukuken mümkün değildir” dedi.