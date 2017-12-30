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Çalmayı meslek edindiler

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Lefkoşa’da Ağustos – Aralık 2017 tarihleri arasında 3 farklı eve girerek cep telefonları ve nakit para çalan Cumali Karataş ve Muhammed Kadir Varan tutuklandılar

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Çalmayı meslek edindiler
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Ağustos – Aralık 2017 tarihleri arasında 3 farklı eve girerek hırsızlık yapan zanlılar Cumali Karataş ve Muhammed Kadir Varan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Daşgın olayla ilgili bulguları aktardı. Daşkın huzurda bulunan zanlı Cumali Karataş’ın 14 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da Süleyman Taş’a ait ikametgâha girerek, 1500 TL değerindeki Samsung J-7 Prime marka cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının 28 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis memuru Daşkın zanlının gönüllü ifadesinde 23 Aralık tarihinde yine Lefkoşa’da Zahıdul Haque’nin kalmakta olduğu ikametgâhın penceresini açarak içeriye girdiğini ve 1800 TL nakit parayı çalarak konu paraları zanlı Muhammed Kadir Varan ile birlikte harcadığı itirafında bulunması üzerine Varan’ın da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Ömer Daşgın zanlı Varan’ın ise verdiği gönüllü ifadesinde 18 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Bangladeş uyruklu Muhammed Anamul Haque'nin ikametgâhına pencereden girerek içerisinde bulunan 500 TL değerindeki Samsung J-1 marka cep telefonunu sirkat etiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselelerle ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların KKTC vatandaşı olmasına rağmen benzer birçok sabıkası olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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