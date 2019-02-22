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Çalıştıkları işyerine kazık atacaklardı

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Girne’de çalıştıkları restorandan işten çıkarılan Kadir Aras ile Pınar Yıldız, işyerine ait kaldıkları lojmandaki eşyaları satıp ülkeden ayrılmak istedikleri esnada Ercan’da yakalandı

Çalıştıkları işyerine kazık atacaklardı
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Evrim KAMALI

Girne’de çalıştıkları restorandan işten çıkarılan Kadir Aras ile Pınar Yıldız işyerine ait kaldıkları lojmandaki eşyaları satıp ülkeden ayrılmak istedikleri esnada Ercan’da yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 20 Şubat 2019 tarihinde Girne’de, kalmakta oldukları iş yerine ait lojman içerisinde muhafaza edilmekte olan bir adet buzdolabı, bir adet çamaşır makinesi, bir adet çift kişilik yatak, bir adet televizyon, bir adet masa ve dört adet sandalyeyi çalıp başka bir iş yerine, söz konusu eşyaların kendilerine ait olduğunu beyan edip 900 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tespit edilip yakalandıklarını aktardı. Zanlılar ifadelerinde işten çıkarıldıklarını ve maaş alamadıkları için eşyaları sattıklarını söylediğini kaydeden polis, zanlıların ayrıca eşyaları sattıktan sonra işyeri sahibinin maaşlarını ödediğini anlattıklarını ifade etti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bir sün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 1 tutuklu kalmasına emir verdi.

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