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Çalıştıkları fabrikada 70 torba yem çaldılar

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Tepebaşı’nda yem fabrikasında depo sorumlusu olan zanlı Nafi Bayraktar ve Erhan Saruhan’ın, son dört ayda 70 torba yemi çalarak, Erhan Saruhan’ın ağılına taşıdıkları ortaya çıktı

Çalıştıkları fabrikada 70 torba yem çaldılar
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(Kamalı Haber)

Tepebaşı’nda yem fabrikasında depo sorumlusu olan zanlı Nafi Bayraktar ve Erhan Saruhan’ın, son dört aydır günde 2 torba hayvan yemlerini çalarak, yem fabrikasının yakınında bulunan Erhan Saruhan’ın ağılına taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Çamlıbel Karakolunda görevli polis memuru Burak Gültutan olayla ilgili bulguları aktardı. Gültutan, zanlılar Nafi Bayraktar ve Erhan Saruhan’ın “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Burak Gültutan, zanlı Nafi Bayraktar’ın Mayıs-Ağustos ayları arasında sorumlu olduğu yem fabrikasından her gün iki torba yem çalarak fabrika yakınında zanlı Erhan Saruhan’a ait ağıla Saruhan’la birlikte götürdüklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, yaklaşık 70 torba 3500 kiloya yakın yemlerin çalındığını ve Saruhan’ın ağılında dökülen yem kırıntılarının analize götürüldüğünü kaydetti. Bölgede son zamanlarda birçok hayvan ve yem hırsızlığı olduğunun altını çizen Gültutan, zanlıların suç ortağı olduğuna inandıklarını ve birçok iddianın araştırılması için zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Gültutan, zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

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