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Çalıştığı kuruyemişçinin kuruyemişlerini çaldı

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Lefkoşa’da Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışan Muhammed Pekalın, iş yerine ait 22.5 kg çiğ badem, 30 kg İran fıstığı ve 30 kg Antep fıstığı çaldı

Çalıştığı kuruyemişçinin kuruyemişlerini çaldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tüccaroğlu isimli işyerinde çalışmakta olan zanlı Muhammed Pekalın depodan kuru yemiş çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Muhammed Pekalın’ın 14-15 Şubat tarihleri arasında çalışmakta olduğu Tüccaroğlu Ltd. isimli iş yerinden iş yerine ait 22.5 kg çiğ badem, 30 kg ağırlığındaki İran fıstığını ve 30 kg ağırlığındaki antep fıstığını çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlının tasarrufunda söz konusu ürünlerin tespit edildiğini ve suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Şener zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca çalıştığı süre içerisinde başka ürün alıp almadığının kamera görüntülerinden inceleneceğini belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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