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Çalıştığı çiftlikten hırsızlığa üç buçuk yıl hapis

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Cengizköy’de çalıştığı çiftlikte 11 ay boyunca çalıştığı işyeri adına aldığı yemleri çalıp, bu suçu defalarca işlediği tespit edilen Bülent Ergene, üç buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildi

Çalıştığı çiftlikten hırsızlığa üç buçuk yıl hapis

Evrim KAMALI

Cengizköy’de çalıştığı çiftlikte çalışan ve işvereni adına Binboğa Yem Sanayi Fabrikası’ndan 592 bin TL değerinde 274.435 kilogram inek yemi alarak sirkat eden Bülent Ergene, 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Gazi açıkladı.

Başkan Nüvit Gazi, sanığın işlediği Müstahdem tarafından sirkat suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Gazi, sanığın işlediği suçun çalışma hayatını olumsuz etkileyen ve işverenin güvenini suiistimal eden suçlardan olduğuna vurgu yaptı. Gazi, sanığın kendisine ekmek verilen kapıya ihanet ettiğini ve 11 ay boyunca çalıştığı işyerinde adına aldığı yemleri çalıp, bu suçu defalarca işlediğini belirtti.

Gazi, tüm bu hususların sanığın aleyhine değerlendirildiğine vurgu yaptı. Gazi, sanığın işyerinin zararın ödenmemesini de sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Nüvit Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.  

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