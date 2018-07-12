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Çalıştığı bet ofisten 10 bin TL çaldı

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Lefkoşa’da çalışmakta olduğu bet ofisten 10 bin 148 TL para çaldığı iddia edilen Mahir İşcan tutuklandı

Çalıştığı bet ofisten 10 bin TL çaldı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da çalışmakta olduğu bet ofiste sistem üzerindeki yetkilerini usulsüzce kullanarak 10 bin 148 TL para çaldığı öne sürülen Mahir İşcan şikâyet üzerine gözaltına alınarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mesele ile ilgili mahkemede ifade veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 13 Haziran- 8 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa’da çalışmakta olduğu bet ofiste sistem üzerindeki yetkilerini usulsüzce kullanarak 10 bin 148 TL para çaldığını söyledi. Bilgisayar operatörü olan zanlının, işyeri tarafından kapatılan bahis sistemini yetkisi olmadığı halde izinsiz bir şekilde açıp üyelere bahis oynattığını kaydeden polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu açıklayan polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

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