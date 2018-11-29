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Çalıntı altın satmaya çalışan iki kişi tutuklandı

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Çalıntı altın satmaya çalışan iki kişi tutuklandı
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Bu sabah 09.30 sıralarında, Lefkoşa'da terminal bölgesinde, tasarruflarında çalıntı olduğundan şüphe edilen ziynet eşyalarını bir kuyumcuya satma girişimde bulanan iki kişi polis tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır. Zanlıların tasarrufunda bulunan ziynet eşyaları emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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