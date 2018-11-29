Çalıntı altın satmaya çalışan iki kişi tutuklandı

Bu sabah 09.30 sıralarında, Lefkoşa'da terminal bölgesinde, tasarruflarında çalıntı olduğundan şüphe edilen ziynet eşyalarını bir kuyumcuya satma girişimde bulanan iki kişi polis tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır. Zanlıların tasarrufunda bulunan ziynet eşyaları emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.