Çalınan ziynet eşyaları kayıp

Doğanköy’de bir evden yüklü miktarda ziynet eşyasını çalan ve Lefkoşa’da altınları satmak istedikleri sırada tespit edilen Devrim Akar ile Özcan Arslan polis tarafından yakalandı ancak çalınan altınlar bulunamadı

Evrim KAMALI

Lefkoşa Terminal bölgesinde çaldıkları altınları satmak isterlerken polisi görünce kaçan ve havaya ateş açılarak tutuklanan Devrim Akar ile Özcan Arslan dün tutuklama talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlıların 23 Kasım 2018 tarihinde 09.00-21.00 saatleri arasında Girne Doğanköy’de Komando Er Osman Anıldı Sokak No.4 adresinde sakin İsmet Küçük’e ait ikametgâhın zemin katının batısına bakan alüminyumdan mamul yatak odası kapısına hasar vermeksizin açıp, içeri girdiklerini söyledi. Soyel, zanlıların yatak odası dolabı içerisinde muhafaza edilen bir çift kırmızı renk ortası yakut taşlı küpe ile yüzük, 3 adet 22 ayar altın bilezik, 2 adet düz şekilli üzerinde çizgileri olan bilezik, 2 adet 22 ayar köşegen bilezik, deniz kabuğu desenli bir adet bileklik, 1 adet18 ayar altın üzerinde taşlı pırlanta bulunan kolye, 1 adet sarı renk kolye ve bileklik, 1 adet oltu taşından yapılma kolye, kolye ucu ve küpeleri, 2 adet çiçek desenli sarı renk imitasyon takı, 1 adet yarım altın, 2 adet erkek kol saati çalarak aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti. Polis memuru Soyel, zanlıların 29 Kasım’da Lefkoşa’da altınları satmak istedikleri sırada tespit edilerek üzerlerinde yapılan aramada Devrim Akar’da 3 adet bilezik, Özcan Arslan’da 1 adet 18 ayar altın üzerinde taşlı pırlanta bulunan kolye bulunduğunu söyledi. Soyel, zanlıların ikametgâhlarında yapılan aramada ise kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Zanlılardan bulunan altınların müştekiye gösterildiğini, kendisine ait olduğu yönünde ifade aldıklarını söyleyen Soyel, zanlıların ifade verdiklerini ancak farklı beyanlarda bulunduklarını söyledi. Alınması gereken ifadeler, kayıp emareler olduğunu belirten Soyer, tahkikat amaçlı zanlıların poliste 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı Akar, hırsızlıkla ilgisi olmadığını söyledi. Zanlı Arslan ise Akar’ın borcu olduğunu söylediğini, altınların eşine ait olduğunu, hastaneye olan borcunu ödemek için altınları satacağını, kendi kimliğinin yanında olmadığını söylediğini öne sürdü.

Yargıç Meltem Dündar, aktarılan şahadet ışığında zanlıların suçla bağlantılarının görüldüğünü ifade ederek, 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.