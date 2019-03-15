Çalınan para 3 milyon TL’ye yakın

Cinayete kurban giden Gökhan Naim'in failleri henüz bulunamadı. Naim’in tasarrufunda çanta içerisinde bulunan ve çalınan para miktarının 112,000 Stg, 170.000 Euro ve 800.000 TL olduğu belirlendi

Lefkoşa’da önceki akşam evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Gökhan Naim’in otopsisi yapıldı. Otopsiye göre, Naim kalbine ve karnına aldığı yaralarla hayatını kaybetti. İlk bulgularda, Naim’in göğsüne ve karnına 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Öte yandan iş insanı Gökhan Naim'in öldürülmesi olayında kullanılan araç önceki gece Yenikent bölgesinde Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Önceki gece meydana gelen olay esnasında Gökhan Naim'in tasarrufunda çanta içerisinde bulunan ve çalınan para miktarının ilk tespitlere göre 112,000 Stg, 170.000 Euro ve 800.000 TL olduğu tespit edildi.

Cinayetin ise Gökhan Naim'in eşinin gözleri önünde olduğu öğrenildi.

Evine gelen Gökhan Naim'e kapıyı açan eşinin, Naim’in vurulma anına şahit olduğu öğrenildi.

Gesfi Döviz bürosu sahibi Gökhan Naim cinayetinde yeni bilgiler geldi.

Edinilen bilgiye göre olay gecesi Gökhan Naim’in yanına giden 2 kişi önce Naim ile konuştu, “Çantaları bize ver” dedi. Naim, direndi ardından saldırganlardan biri Naim’in eline keser ile vurdu. Evin üst katından tartışma seslerini duyan Naim’in eşi aşağıya koştu.

Saldırganlar Naim’e 4 el kurşun sıktı ardından çığlık atan eşine de bir el kuruş sıktı. Naim’in eşi isabet almazken Gökhan Naim ağır yaralandı. Öte yandan 1’i Pakistanlı diğeri Azeri uyruklu iki saldırganın Ercan Havalimanı’ndan 2 Mart’ta araç kiraladığı ve 3 kez uzatma işlemi yaptıkları öğrenildi. Saldırganlar olay gecesi kiraladıkları aracı Ercan Havalimanı’ndaki bir araç kiralama şirketine teslim edeceklerdi. Ancak kiralanan araç, Ercan-Akıncılar anayolu üzerinde terk edilmiş bir şekildi bulundu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin öğrendiği bilgiye göre polis ekipleri zanlıların isimlerine ve eşkallerine ulaştı. Zanlıların sahte pasaportlarla yurtdışına kaçmış olasılığı üzerinde durulurken, Güney Kıbrıs’a kaçmış olma olasılıkları da araştırılıyor.

Zanlıların polisin dikkatini Alayköy bölgesine çektiği, ancak Akıncılar köyü üzerinden Güney Kıbrıs’a kaçtıkları düşünülüyor.

Bu arada, Naim’in bir süredir rahatsız edici telefonlar aldığı ve koruma tutmak için girişim yaptığı da aile yakınlarından gelen bilgiler arasında.

Zanlıların olayda kullanılan GV014 plakalı aracı Gönyeli Yenikent’te bırakarak, kiralık araçla ters istikametten KKTC’den kaçtığı düşünülüyor.

Saldırganlardan biri Naim’in eline keser ile vurdu