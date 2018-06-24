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Çalınan eşyalar evinde bulundu

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Çayıroava’da 16-18 Mayıs tarihleri arasında bir kişinin evine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ali Akçam’ın evinde yapılan aramada çaldığı eşyalar bulundu

Çalınan eşyalar evinde bulundu
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Gamze PİR BAYKUR

Çayırova’da Filiz Ferdiye Tuncel’e ait eve girerek birçok elektrikli ev eşyası çaldığı  iddiasıyla tutuklanan zanlı Ali Akçam dün İskele Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. “Ev açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Akçam’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Meselenin tahkikat memuru Cemal Soybir, 16-18 Mayıs tarihleri arasında, Çayırova’da, Filiz Ferdiye Tuncel’e ait evin kapı camının açılarak içeriye girildiğini ve içeriden bir adet çamaşır makinesi, bir adet LCD televizyon, bir adet uydu alıcısı, bir adet çaydanlık, bir adet kahve makinesi, on beş şişe muhtelif markalarda içki çalındığını açıkladı. Meseleyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada şüpheli olarak görülen Ali Akçam’ın tutuklandığını belirten Soybir, zanlının evinde yapılan aramada sirkat edilen eşyalardan bir kısmının bulunduğunu açıkladı. Soybir, zanlıdan yapılan soruşturmada konu eşyaları Hasan Akmergiz’den aldığını beyan ettiğini söyleyerek, Hasan Akmergiz ile şu an uyuşturucu meselesinden dolayı Mağusa’da tutuklu bulunan Gökhan Doğan’ın suç ortağı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Akçam’ın 22 Haziran tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Soybir, zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ali Akçam’ın tahkikat maksatları bakımından 5 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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