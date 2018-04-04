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Çalınan araç terk edilmiş olarak bulundu

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Lefkoşa’da bir hafta önce çalınan Adnan Kiraz’a ait araç, dün Ortaköy bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu

Çalınan araç terk edilmiş olarak bulundu
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Murat ASLAN

Lefkoşa’da bir hafta önce çalınan Adnan Kiraza ait JM 801 plakalı araç, polisin başarılı araştırmaları sonucu dün Ortaköy bölgesinde anahtarları üzerinde terk edilmiş olarak bulundu.

Lefkoşa trafik devriyeler amiri Kutlay Malek ve Lefkoşa trafik tahrikat amiri Mehmet Özatılgan’ın ekibiyle bir hafta boyunca yürüttüğü titiz soruşturmanın ardından çalınan araç, Ortaköy’de bulunan 9 Eylül İlkokulu’nun arka tarafında bulundu.

Araç sahibi Adnan Kiraz, bir hafta önce Lemar arkasında Selba Homes’un karşısında Hanzade Apartmanı’nın önünde bıraktığı arabasının çalındığını anlatarak, kısa sürede aracı bulan polislere teşekkür etti.

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