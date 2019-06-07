Çalınan altınlar bulundu

Girne'de dün sabah saatlerinde Senak Kuyumcu'yu soyarak kaçan zanlıların kimlikleri tespit edilirken, zanlıların ülke dışına kaçtıkları ancak altınların büyük kısmının Mağusa sahilinde bulunduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, dün sabah Girne'de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu 47 yaşındaki J.B. ve 23 yaşındaki M.N. olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanı'ndan yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edildiği bildirildi.

Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa'da Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunduğu kaydedildi.