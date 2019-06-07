 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
49 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
117 0
 
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
69 0
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
59 0
Dikkat Aranıyorlar!
Dikkat Aranıyorlar!
66 0
Terkan’dan Feray için baby shower
Terkan’dan Feray için baby shower
75 0
YDÜ’den 50. sergi
YDÜ’den 50. sergi
11 0
banner82

Çalınan altınlar bulundu

banner27

banner262
Çalınan altınlar bulundu
banner267

Girne'de dün sabah saatlerinde Senak Kuyumcu'yu soyarak kaçan zanlıların kimlikleri tespit edilirken, zanlıların ülke dışına kaçtıkları ancak altınların büyük kısmının Mağusa sahilinde bulunduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, dün sabah Girne'de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu 47 yaşındaki J.B. ve 23 yaşındaki M.N. olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanı'ndan yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edildiği bildirildi. 

Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa'da Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunduğu kaydedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.