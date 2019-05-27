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Çalık’ın ölümünde ihmal iddiası

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Cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mithat Can Çalık’ın, rahatsızlandıktan beş saat sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi

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Çalık’ın ölümünde ihmal iddiası
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Merkezi Cezaevi’nde önceki gün aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mithat Can Çalık adlı mahkumun ölümünde ihmal olduğu iddia edildi.

Mithat Can Çalık’ın üç ay önce babasını kaybettiği, bu nedenle depresyonda olduğu öğrenildi. Cenazeye gidemediği için bunalımda olduğu belirtilen Çalık’ın psikiyatri destek almak için yardım talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği iddia edildi.

Çalık’ın Merkezi Cezaevi’nde rahatsızlandıktan sonra gardiyanların Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’e durumu bildirdiği ancak buna rağmen Çalık’ın tam beş saat sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çalık’ın ölümüne aşırı dozda uyuşturucu içmesinin neden olduğu ve şu an cezaevinde de gizlenmiş yerlerde uyuşturucu bulunduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın da konuyla ilgili harekete geçtiği ve Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’i görevden alabileceği kaydedildi.

Öte yandan Mithat Can Çalık’ın babası öldükten hemen sonra 16 Mart 2019 tarihinde sabaha karşı 04.00 sıralarında sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaştığı ve altına da

“Ben bu hayatta sevdiğim hiçbir şeye hiçbir insana doyamadım. İnşallah bu yaşadıklarımız başka bir alemde kefaret olur yoksa bunları neden ben yaşadım diye bu kaderden davacıyım Rabbîm” yazdığı görüldü.

Çalık’ın cezaevinde iken nasıl cep telefonu ve internet kullandığı merak konusu oldu.

Bu arada Mithat Can Çalık’ın ölüm nedenine ilişkin tetkikler devam ediyor.

Çalık’a dün yapılan otopside ölüm nedenin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

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