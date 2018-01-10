Çaldıklarıyla kozmetik dükkanı açacaktı

Mağusa’da iki saat içerisinde müşteri olarak girdiği beş iş yerinden muhtelif kozmetik ve giyim eşyası çalan Gizem Bulat tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da müşteri olarak girdiği 5 farklı iş yerinden muhtelif kozmetik eşyaları ve giyim eşyasını çantasına atarak sirkat eden Gizem Bulat tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Bulat, 10 bin TL nakdi teminat ödeyerek serbest kaldı.

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, 8 Ocak tarihinde saat 14:00’de Mağusa’da faaliyet gösteren “Note” isimli iş yerine müşteri olarak giden zanlı Gizem Bulat’ın konu iş yerinden 3 adet muhtelif makyaj malzemesini tasarrufundaki çantasına koyarak sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının yine ayni gün saat 14:30’da ise Lemar AVM’ye gittiğini belirten Üreten, zanlının buradan da 5 adet muhtelif kozmetik malzemesini alarak yine çantasına koymak suretiyle sirkat ettiğini söyledi. Üreten, zanlının yine ayni gün saat 14:50’de “Flormar” isimli iş yerine giderek 3 adet muhtelif makyaj malzemesini çantasına koymak suretiyle sirkat ettiğini, saat 15:20’de “Niyazi Ziya” isimli iş yerinden 1 adet parfümü, saat 16:00’da ise “Koton” isimli iş yerinden ise 2 adet erkek kazağını çantasına koymak suretiyle sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten Üreten, sirkat edilen tüm eşyaların zanlının tasarrufundaki çantasında bulunduğunu söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Üreten, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gizem Bulat’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.