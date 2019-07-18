Çaldığı eşyalarla yakalandı

Sadrazamköy’de, dört evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Aziz Topaloğulları tutuklandı. Çalınan eşyalardan dört televizyon, mikro dalga fırın, müzik seti, DVD, uydu alıcı, tost makinesinin zanlının tasarrufunda bulundu

Evrim KAMALI

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın aralarında bulunduğu dört kişinin villasında soygun gerçekleştirdiği tespit edilerek tutuklanan Aziz Topaloğulları dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Çamlıbel Polis Karakolu’ndan görevli polis memuru, zanlının 26 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan, dört evden hırsızlık yaptığını söyledi.

Polis, söz konusu evlerden birçok eşya çalındığını, çalınan eşyalardan dört televizyon, mikro dalga fırın, müzik seti, DVD, uydu alıcı, tost makinesinin zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zanlının çaldığı iki televizyonu satıp 2 bin TL para temin ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 gün süreyle cezaevi gönderilmesine emir verdi.