banner237
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
7 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
12 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
22 0
Koopspor rahat kazandı
Koopspor rahat kazandı
24 0
Anne ve baba arasındaki farklar
Anne ve baba arasındaki farklar
34 0
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
48 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
97 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
146 0
banner82

Çaldı, oynadı, iade etti, tutuklandı

banner27

Mağusa’da bir iş yerinde 500 Dolar değerinde olan Playstation 4 ve 1 adet oyunu çalan Henry Velaphi Dlamini, çaldığı oyun konsolu ile oyunu 9 gün sonra söz konusu iş yerine geri götürerek iade etmesi sonrasında tutuklandı

banner210
Çaldı, oynadı, iade etti, tutuklandı
banner215

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Phonex” isimli iş yerinden 1 adet Playstation 4 ile 1 adet oyun sirkat eden Henry Velaphi Dlamini, sirkat ettiği oyun konsolu ile oyunu 9 gün sonra konu iş yerine geri götürerek iade ederken yakalandı. “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Dlamini dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Henry Velaphi Dlamini’nin 24 Aralık 2018 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren “Phonex” isimli iş yerinde müşteri olarak bulunduğu sırada toplam 500 Dolar değerinde olan Playstation 4 ve 1 adet oyunu sirkat ettiğini açıkladı. Olayın polisin bilgisine 27 Aralık 2018 tarihinde geldiğini belirten tahkikat memuru, zanlının 2 Ocak 2019 tarihinde sirkat ettiği malzemeleri konu iş yerine getirip iade ettiğini ve tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru,incelenen kamera kayıtlarında ise 1 kişinin iş yeri işletmecisini meşgul ederken zanlının konu malzemeleri sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirterek, konu kişinin de arandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Henry Velaphi Dlamini’nin tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.