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Çakıl yüklü kamyon kül oldu

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Değirmenlik-Girne dağyolunda seyir halinde olan çakıl yüklü kamyon, motor bölümünden çıkan yangınla küle döndü

Çakıl yüklü kamyon kül oldu
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Murat ASLAN

Değirmenlik-Girne dağyolunda dün öğleden sonra çakıl yüklü kamyonun motor bölümünden atılan kıvılcımlar sonucunda başlayan yangın az daha kamyonu küle döndürüyordu. Dün saat 15:00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Ferdi Aslan yönetimindeki PD 917 plakalı kamyon Girne istikametine doğru seyrettiği sırada motor bölümünde meydana gelen arıza neticesinde atılan kıvılcımlar sonucu alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümü ile dorse kısmındaki iki lastik yanarak zarar gördüğü bildirildi.

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