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Çakıl yüklü kamyon Değirmenlik dağyolunda kül oluyordu

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Çakıl yüklü kamyon Değirmenlik dağyolunda kül oluyordu
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Değirmenlik-Girne dağyolunda bugün akşamüzeri çakıl yüklü kamyonun motor bolümünden atılan kıvılcımlar sonucunda başlayan yangın az daha kamyonu küle döndürüyordu.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Ferdi Aslan yönetimindeki PD 917 plakalı kamyon Girne istikametine doğru seyrettiği sırada motor bölümünde meydana gelen arıza neticesinde atılan kıvılcımlar sonucu alev alarak yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümü ile dorse kısmındaki iki lastik yanarak zarar gördüğü bildirildi.

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