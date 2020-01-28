Çağlar’a 18 ay hapis

Ülkeye 3 Temmuz 2016 tarihinde giriş yapıp, ertesi gün, adına yazılı olan 11 bin TL değerindeki 7 ayrı sahte çeki farklı işletmelerde alışverişe karşılık piyasaya süren ve nakit para temin ettikten sonra ülkeden ayrılarak 16 Ekim 2019’da ülkeye dönen Oğur Çağlar, 18 ay hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

KKTC’ye 2016 yılında giriş yapıp, üç gün içinde 7 adet sahte çekleri piyasaya süren ve “sahtekârlıkla para temin etmek” suçlaması ile aranan kişi ilan edilen ve 16 Ekim 2019 tarihinde ülkeye giriş yaparken tespit edilen Oğur Çağlar, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oğur Çağlar’ın 3 Temmuz 2016 tarihinde saat 18.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapıp, ertesi gün, adına yazılı olan 11 bin TL değerindeki 7 ayrı sahte çeki farklı işletmelerde alışverişe karşılık tedavüle sürüp, karşılığında da sahtekârlıkla muhtelif yiyecek, içecek ve temizlik malzemeler ile çek üstü olarak nakit para temin etmişti. “Sahte Çek düzenleme, piyasaya sürme” ve “Sahtekarlıkla Kredi ve Mal temini” suçlamalarıyla tutuklanan Oğur Çağlar, tüm suçlamaları kabul etti. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapıp, çek ile alışverişin ekonomik hayatın bir parçası olduğunu, bu tür suçların ticari hayata zarar verdiğini ifade etti. Gazi, ekonomik hayata zarar veren bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini belirtti.