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Cafede korkutan yangın

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Lefkoşa-Kermiya’da faaliyet gösteren Cafe Sumi isimli restoranın ikinci katında faal durumdaki sanayi tipi bulaşık makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın çıktı.

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Cafede korkutan yangın
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Önceki gün saat 10:30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bulaşık makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi, çıkan dumandan dolayı bina zarar gördü.

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