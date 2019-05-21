Cafede korkutan yangın

Lefkoşa-Kermiya’da faaliyet gösteren Cafe Sumi isimli restoranın ikinci katında faal durumdaki sanayi tipi bulaşık makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın çıktı.

Önceki gün saat 10:30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bulaşık makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi, çıkan dumandan dolayı bina zarar gördü.