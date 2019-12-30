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Büyükkonuk- Kaplıca anayolu trafiğe kapatıldı

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Büyükkonuk- Kaplıca anayolu trafiğe kapatıldı

Büyükkonuk- Kaplıca anayolu, meydana gelen toprak kaymasından dolayı detaylı temizlik için trafik akışına kapatıldı.
Polis, konuyla ilgili açıklamasında, ulaşımın Kaplıca- Balalan yolu üzerinden sağlandığını belirtti.

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