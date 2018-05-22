Büyük kaza ucuz atlatıldı

Girne- Tatlısu anayolunun Esentepe yakınlarında bu sabahın erken saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıktığı tır-kamyon tarzı araç dere yatağına uçarken kazada yaralanan olmaması büyük şans olarak nitelendi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün sabah saat 05.20 raddelerinde Girne Tatlısu anayolunun 14-15 kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Alaniçi’nde sakin 59 yaşındaki Hüseyin NİZAM yönetimindeki TGA 063 plakalı Scania marka birleştirilmiş araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun güney kısmından dışarıya çıkıp banket dışında bulunan dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmazken, tır-kamyon tarzı araçta ise önemli maddi zarar meydana geldi.
Yoldan geçen vatandaşların gördüğü tır aracın hali ise heyecanlandırırken, kazanın yaralanmadan atlatılmasını 'Allah korudu' yorumunu yaparak değerlendirdi.