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Buray Büsküvitçi'ye dava okundu

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Buray Büsküvitçi'ye dava okundu
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Lefkoşa'da dün Hamur Restoran isimli iş yerinde MDP genel başkanı Buray Büsküvitçi  ve Aktaç Atai'nin, modacı Barbaros Şansal'ın şahsına karşı yapmış oldukları mesele ile ilgili olarak zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı. Buray Büsküvitçi  ve Aktaç Atai'ye rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır hareket suçlarından dava getirildi.

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