Buray Büsküvitçi'ye dava okundu

Lefkoşa'da dün Hamur Restoran isimli iş yerinde MDP genel başkanı Buray Büsküvitçi ve Aktaç Atai'nin, modacı Barbaros Şansal'ın şahsına karşı yapmış oldukları mesele ile ilgili olarak zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı. Buray Büsküvitçi ve Aktaç Atai'ye rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır hareket suçlarından dava getirildi.
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