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Bunalımdaki kundakçıya af yok

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Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne’de ailevi nedenlerden bunalıma girip, bir işçi evi ve üç farklı aracın üzerine yanıcı madde döküp kundaklayan 35 yaşındaki Recep Ilgar, 7 yıl hapse mahkum edildi

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Bunalımdaki kundakçıya af yok
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Evrim KAMALI

Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne’de 22 Kasım 2018 tarihinde ailevi nedenlerden bunalıma girip, bir işçi evi ve üç farklı aracın üzerine yanıcı madde döküp, kundaklayan 35 yaşındaki Recep Ilgar, 7 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği Kundakçılık suçunun müebbet, Binadaki eşyaları ateşe verme suçunun 14 yıla, Kasti hasar suçunun iki yıla kadar hapis cezası öngören suçlardan olduğunu belirtti.

Sağer, konu suçların mala karşı işlendiğini ve Anayasa’da herkesin mülk elde etme hakkı olduğuna ve bu hakkın Anayasa ile korunduğuna değindi.Sağer, bu hakların ihlallerinin mahkemeler tarafından ciddiyetle ele alındığını belirtti. Sağer, kundakçılık suçunun tehlikeli bir suç olduğuna vurgu yapıp, sanığın sabah 05.00’de içinde müştekinin uyuduğunu bildiği işçi evini kundaklayıp, hayatını tehlikeye attığını söyledi. Sağer, Anayasa ile korunan Yaşam Hakkı’nı tehlikeye atmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, ülkemize olaydan 15 gün önce gelen sanığın, kendisine ekmek veren kapıya ihanet ettiğini söyledi. Sağer, sanığın işçi yatı evine toplam 92 bin 60 TL, aynı gün üç aracı kundaklayıp toplam 14 bin 600 TL hasar yapmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.  Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

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