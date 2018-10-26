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Bulut’a ‘ağır ceza’ tokadı

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Lefkoşa’da tasarufunda 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Süleyman Bulut, geçmişte de aynı suçlardan sabıkası oluşu nedeniyle iki yıl hapse mahkum edildi

Bulut’a ‘ağır ceza’ tokadı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da tasarrufunda 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Süleyman Bulut aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın dünkü karar oturumunda, heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi açıkladı. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı. Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının çok ciddi ve vahim olduğuna değindi. Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının  gittikçe yayıldığını ve toplumun kanayan yarası haline geldiğini söyledi. Hüdaverdi, sanığın benzeri suçlardan sabıkasının oluşunu ve mahkum olup hapis cezası almasına karşın ıslah olmaz bir tutum sergilemesini  aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, netice itibari ile sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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