Girne'de 7 Ocak tarihinde meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesine methaldar Bulut Akacan, teminatla serbest bırakıldı.



Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne'de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesine methaldar Bulut Akacan, Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorçun'un Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen teminat duruşması tamamlandı.



Polis açıklamasına göre, mahkeme; Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorcun'un davaları görüşülünceye kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verirken, Bulut Akacan'ın ise 50 bin TL nakdi teminat ve kendisine kefil girecek 3 kişinin 250'şer bin TL kefalet senedi imzalamalarına, ayrıca yurtdışı yasağı ve haftada iki gün süre ile polise isbatı vücut etmesine emir verdi.