Bulut Akacan anjiyoyu reddetti

Girne'de önceki gün yaşanan ciddi darp olayı ile ilgili tutuklanan iş Bulut Akacan göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Önce özel bir hastaneye kaldırılan ancak İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi sonucu Devlet Hastanesi'ne yatırılan Akacan'a bugün yapılması istenilen anjiyoyu reddetiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Akacan’ın anjiyoyu reddettiğini ve Sağlık Bakanlığı’nın gerekli açıklamayı yapacağını belirtti.​