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Bulduğu telefonu satmaya çalışırken yakalandı

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Lefkoşa’da kaldırım üzerinde bulduğu telefonu satmaya çalışırken yakalanan Abdulkadir Acem dün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Bulduğu telefonu satmaya çalışırken yakalandı
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Evrim KAMALI

Meseleyi aktaran Polis, zanlının 3 Haziran tarihinde Küçük Kaymaklı’da S.A. isimli lise öğrencisi şahsın kaldırım üzerinde unuttuğu bin 600 TL değerindeki I Phone s6 marka cep telefonunu aldığını, 4 Haziran tarihinde zanlının telefonu satmaya çalışırken yakalandığını söyledi.Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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