Büfeden 4 bin TL çalanlar tutuklandı

Mağusa’da Temiz İş Büfe’ye girerek toplam 4 bin TL para çaldığı iddia edilen Mücahit Kaya ile suç ortakları olduğu iddia edilen Fehim Özuğurlu ve Nermin Plevne tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Temiz İş Büfe” isimli iş yerinden ve konu iş yerinin işletmecisi olan Ahmet Sayılgan’a ait araçtan içerisinden toplam 2 adet para kasasını sirkat etmekle suçlanan zanlı Mücahit Kaya ile suç ortakları olduğu iddia edilen Fehim Özuğurlu ve Nermin Plevne dün mahkemeye çıkarıldı. “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kaya’nın tutukluluk süresi 7 gün uzatılırken, zanlı Özuğurlu ile Plevne aleyhine ise 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Mücahit Kaya, görüntü almak isteyen basın mensuplarını görünce basın mensuplarına saldırmak için polisin elinden kaçmaya çalıştı. Polis, zanlı Kaya’yı, makul güç kullanarak mahkeme hücrelerine yerleştirebildi.

4 BİN TL ÇALINDI…

Meselenin tahkikat memuru, 7-8 Ocak 2019 tarihleri arasında Mağusa’da faaliyet gösteren ve Ahmet Sayılgan’ın sorumluluğunda bulunan “Temiz İş Büfe” isimli iş yerinin alüminyum kapısının asma kilidini hasara uğratıp açarak içeriye giren meçhul şahısların iş yeri içerisinde bulunan küçük çelik para kasasını ve içerisindeki 2 bin 500 TL nakit parayı sirkat ettiklerini açıkladı. Tahkikat memuru, ayni gün “Temiz İş Büfe” isimli iş yerinin arka kısmında bulunan araç park yerinde Ahmet Sayılgan’a ait aracın kilitsiz vaziyette bulunan kapısını açan meçhul şahısların bagaj kısmında bulunan küçük para kasasını ve içerisindeki Bin 500 TL’yi de alarak sirkat ettiklerini açıkladı.Mesele ile ilgili olarak bölgede bulunan kamera kayıtlarından yapılan incelemede zanlı Mücahit Kaya’nın şüpheli olarak tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Kaya’nın 16 Ocak 2019 tarihinde tutuklanıp ayni gün mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Tahkikat memuru,bu 2 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlı Kaya’nın evinde ve kullanımında bulunan kiralık araçta arama yapıldığını ancak mesele ile ilgili herhangi bir emarenin tespit edilmediğini söyledi.

Zanlı Mücahit Kaya, basına saldırmaya çalıştı

ZANLI KAYA, OLAY GÜNÜ GÜNEY KIBRIS’TA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ AMA KKTC’DE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mücahit Kaya’nın 17 Ocak 2019 tarihide bir gönüllü ifade vererek, yılbaşı gecesi yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve 9 Ocak 2019 tarihinde tekrardan yasa dışı yollardan KKTC’ye geldiğini yani olay günü KKTC’de olmadığını belirttiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak zanlı Kaya’nın tasarrufunda bulunan kiralık aracın şirketinin ziyaret edildiğini ifade eden tahkikat memuru, yapılan araştırmada zanlının konu iş yerinden 27 Aralık 2018 tarihinden beri 3 farklı araç kiraladığının, olay günü olan 7 Ocak 2019 tarihinde ise öğlen saatlerinde ZMA 724 plakalı bir araç kiraladığı, dolayısıyla zanlının olay günü KKTC’de olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, konu araçta araç takip sistemi olduğunun öğrenilmesi üzerine konu aracın olay günü haritasının alındığını söyledi.

Aracın seyir haritasından yapılan araştırmada zanlı Kaya’nın konu araçla, iş yeri bölge kameralarında tespit edilen saatlerde Temiz İş Büfeye yürüyüş mesafesinde olan Çamlık Bölgesine geldiğini belirten tahkikat memuru, zanlı ile birlikte 1 kişinin araçtan inerek sirkat suçunu işledikten sonra ellerinde iş yerine ait kasa ile Çamlık Bölgesine yürüyerek konu araçla olay yerinden kaçtıklarının tespit edildiğini belirtti. Tahkikat memuru, yine olay sonrası konu aracın seyir haritasından Mallıdağ bölgesinde Mersinlik piknik bölgesine gittiklerinin tespit edildiğini söyleyerek, konu yerde bir arama geçekleştirildiğini belirtti. Mersinlik Piknik Alanındayapılan aramada Temiz İş Büfeden ve araçtan sirkat edilen her 2 kasanın da atılı vaziyette bulunduğunu belirten tahkikat memuru, kasaların emare alındığını, sirkat edilen 4 bin TL’nin ise arandığını açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı Kaya hakkında yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlı Kaya’nın 7 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

SUÇ ORTAKLARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN ZANLILAR DA MAHKEMEYE ÇIKARILDI…

Sabah saatlerinde Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Mücahit Kaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen Fehim Özuğurlu ile Nermin Plevne de tutuklanarak dün öğlen saatlerinde mahkeme huzuruna çıkarıldı. “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Özuğurlu ile Plevne aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi talep edildi.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mücahit Kaya’nın tahkikat maksatları bakımından 7 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verirken, zanlı Fehim Özuğurlu ile Nermin Plevne’nin ise 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.