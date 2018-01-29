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Büfe faresi yakalandı

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Girne'de 20 Temmuz Stadyumu tribünlerinin alt kısmında faaliyet gösteren kantine girerek içerisinde bulunan kahve makinesinde bulunan 100 TL madeni para ile 624 TL değerinde muhtelif yiyecek ve içecek ürünlerini çaldığı tespit edilen zanlı Enes Selim Çolak tutuklandı

Büfe faresi yakalandı
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Kamalı Haber

Girne’de farklı tarihlerde iki ayrı işyerinden çeşitli gıda ürünleri ile 300 TL para çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Enes Selim Çolak, dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 23 Ocak 2018 tarihinde Girne'de 20 Temmuz Stadyumu tribünlerinin alt kısmında faaliyet gösteren kantine girerek içerisinde bulunan kahve makinesinin kilidini kırıp hasara uğrattıktan sonra makinede bulunan 100 TL madeni para ile 624 TL değerinde muhtelif yiyecek ve içecek ürünlerini çaldığını söyledi. Polis, zanlının 27 Ocak tarihinde de saat 03.00 sıralarında Girne'de “Barış Parkı” isimli büfenin dış kısmında bulunan 2 adet buzdolabını kırıp 160 TL tutarında muhtelif gıda ürünleri ile dolap içerisindeki demir kasa içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit parayı çaldığını kaydetti.Zanlının önceki gün çaldığı top kek, çikolata, antep fıstığı gibi paketlerce gıda ürünün bir internet kafeye satmaya kalkıştığını belirten polis, işyeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine zanlının suçüstü yakalandığını söyledi.Gözaltına alınan zanlının suçlarını kabul ettiğini belirten polis, soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.

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