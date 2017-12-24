Büfe fareleri yakalandı

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yıldız Büfe isimli iş yerinin kapısını kırarak içerisinden 155 TL, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigara çalan üç kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

LefkoşaSanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Yıldız Büfe isimli iş yerinin kapısını kırarak içerisinden hırsızlık yapan zanlılar Sedat Demir, Halil Dural ve Mustafa Yapıcı tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cennet Okur olayla ilgili bulguları aktardı. Okur huzurda bulunan zanlılar Sedat Demir, Halil Dural ve Mustafa Yapıcı’nın 22 Aralık tarihinde saat 00.15 raddelerinde Yıldız Büfe isimli iş yerinin kapısı üzerinde bulunan asma kilidi kırarak içeri girdiklerini söyledi. Polis zanlıların konu büfe içerisinden 155 TL bozuk para, muhtelif içecek, çikolata ve 27 paket tütün ile 70 paket sigara çaldıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Cennet Okur olayın akabinde bölgede yapılan kamera incelemesinde, zanlıların tespit edildiğini ve tutuklandıklarını belirtti. Polis zanlıların yakalanmasının ardından tasarruflarında çalındığı belirtilen eşyaların bir kısmının bulunarak emare yapıldığını ancak halen kayıp olanların arandığını belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.