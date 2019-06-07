Bu ne cüret

Girne’de güpegündüz soygun yaşandı! İki kişi, dün sabah Senak kuyumcuya girdi, iş yeri sahibi kadını önce darp etti, sonra bağladı, ardında da mağazadaki altınları çalıp olay yerinden kaçtı

Murat ASLAN

Girne’de Senak kuyumcuya giren kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri sahibi kadını etkisiz hale getirerek mağazadaki altınları çalıp olay yerinden kaçtı.

Olay dün sabah saat 10:40 sıralarında, Girne'de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak isimli kuyumcuda meydana geldi.

Kuyumcuya gelen iki soyguncu, iş yeri sahibi kadını önce darp etti, sonra bağladı, ardından kadının ağzını da bantladıktan sonra mağazadaki altınları çalıp yanlarında getirdikleri büyük bir bavula doldurup götürdü.

100 bin sterlin ve 250 bin TL civarında altın ve pırlanta çalındığı ve kasadaki 15 bin TL nakit paranın da soyguncular tarafından alındığı öğrenildi.

Olay, kuyumcudaki güvenlik kameralarından da an ve an kaydedildi.

Polis olayla ilgili kamera görüntülerini basına dağıtarak, aranmakta olan soyguncuları görenlerin ya da olaya tanık olanların en yakın polis merkezine haber vermelerini ve polise yardımcı olmalarını istedi.

Yapılan açıklamada, soygun olayına karışan zanlıların olay sonrasında koyu renk t-shirt giydiklerinin tespit edildiği bildirildi. Soygun esnasında beyaz t-shirtlü oldukları görülen zanlılardan birinin koyu renk t-shirtlü halde bir güvenlik kamerasına takıldığı görüntü de kamuoyuyla paylaşıldı.

Öte yandan soygun zanlıları dün öğleden sonra Lefkoşa'da Girne Kapısı civarında görüldü.

Soyguncuların, olaydan sonra Lefkoşa’da elleri kollarını sallayarak yürüdükleri ortaya çıktı.



İŞ YERİ SAHİBİ YAŞANANLARI ANLATTI

Sahibi olduğu kuyumcu dükkanı, eşi etkisiz hale getirildikten sonra soyulan iş yeri sahibi Hüseyin Aksay, yaşananları anlattı.

Eşinin iki soyguncu tarafından darp edilip, bağlanarak etkisiz hale getirildiğini belirten Aksay, soyguncuların çaldıkları ziynetleri yanlarında getirdikleri bavula doldurup götürdüklerini söyledi.

Soyguncularla iş yerine geldiğinde kapıda karşılaştığını anlatan Aksay, tedirgin hallerinden şüphelenerek durmalarını söylediğini, kaçmaya çalıştıkları esnada, bavula hamle yapıp yakaladığını ancak yerde sürüklendiğini kaydetti.

Daha sonra “adacık” diye tabir edilen demirlere düşüp yaralandığını belirten Aksay, bunun üzerine soyguncuların kaçtığını, kendisinin ise eşini merak edip, hemen mağazaya koştuğunu kaydetti.

Eşinin ağzının bantlı olduğunu ve bandajı açtığını anlatan Aksay, soyguncuların

iri yapılı ve çekik gözlü olduğunu, Kırgısiztan, Kazakistan, Özbekistan ya da Gürcistan uyruklu olabileceklerini söyledi.

Eşinin kendisine söz konusu soyguncuların üç gün önce mağazaya gelip altın baktığını anlattığını ifade eden Aksay, bunun planlı bir soygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Çalınan para ve ziynetlere ilişkin de bilgi veren Hüseyin Aksay, kaybı net olarak bilmediğini ama 100 bin sterlin ve 250 bin TL değerinde altın ve pırlanta çalındığını ayrıca kasadaki 15 bin TL nakit paranın da soyguncular tarafından alındığını anlattı.

İş yeri sahibi Hüseyin Aksay, olayda yaralandı

Soygunun meydana geldiği Senak kuyumcu

Soygun zanlıları son olarak dün öğleden sonra Lefkoşa'da Girne Kapısı civarında görüldü

Soyguncuların görüntüleri

Soyguncuların görüntüleri

Soygun anı

Soygun anı

Soygun anı