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Bu nasıl turist?

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Ülkede turist olarak bulunan ve Erülkü Süpermarket’ten 93.50 TL’lik kıyafet çalan Emir Hüseyin Aziz, Ercan’dan çıkış yapmak isterken tutuklandı

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Bu nasıl turist?
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Evrim KAMALI

Erülkü Süpermarket’ten kıyafet çalan zanlı Emir Hüseyin Aziz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlı Emir Hüseyin Aziz’in 30 Haziran’da saat 11.50’de Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te giyim reyonunda 93.50 TL değerindeki taytı sağ cebine koyup, sirkat ettiğini belirtti. Polis, önce zanlının kullanımındaki kiralık aracın ardından da kimliğinin belirlendiğini ve 3 Temmuz’da Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi.  Polis, zanlının İngiltere’de işletmesi olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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