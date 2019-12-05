Bu nasıl adalet?

Lefkoşa’da Ahmet Eray Gündoğmuş’u feci şekilde döverek Gündoğmuş’un elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet veren zanlılara sadece 2-3 ay hapis cezası verilmesi, yargının bu tip davalarda verdiği kararları sorgulatmaya başladı

Lefkoşa’da basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u alkolün etkisi ile feci şekilde döverek Gündoğmuş’un elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet veren Fethi Çelik’e 75 gün ve İsa Ayyıldız’a ise iki ay hapis cezası verilmesi, darp suçlarında verilen cezalardaki adaletsizliği bir kez daha gündeme getirdi.

Gündoğmuş’u darp etmeden bir yıl önce 2018 yılında polisi de darp ettiği ortaya çıkan ve bu suçundan da mahkumiyet alan İsa Ayyıldız’a sadece iki ay hapis cezası verilmesi, birçok kesimden tepki gördü.

Bazı gazeteciler de konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi.

Haber Kıbrıs WEB TV’de Günaydın Haber Kıbrıs programında Sanatçı Kuzey Tarık’a ve Gazeteci Eray Gündoğmuş’a yapılan saldırının görüntüleri üzerine konuşan Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Akacan olayı ile Kuzey Tarık’a ve Gazeteci Eray Gündoğmuş’a yapılan saldırı olaylarını karşılaştırdı.

Sanatçı Kuzey Tarık’a saldırı yapan kişinin serbest bırakıldığını aktaran Ekmekçi programında şunları aktardı:

“Bu ülkede bir Bulut Akacan olayı yaşadık biz. Akacan 2 yıl hapis cezası aldı. O görüntülerdeki tavrın da yanlış olduğunu ve gereğinin yapılması gerektiğini belirttik. Bulut Akacan tutuklandı ve sonrasında 3 gün daha 8 gün daha tutukluluk verildi. Bu olayda ise haberlerimiz sonrasında harekete geçildi tam olarak 72 saat sonra ve dava okunup serbest bırakıldı.”

Adaletin doğru tecelli etmesi için doğru işlemesi için görüntülerin yayınlaması mı gerektiğini soran Ekmekçi şöyle devam etti:

“Bulut Akacan tutuklanıyor, yargılanıyor, 2 yıl hapis cezası alıyor ve arada da 3 gün, 5 gün, 8 gün tutuklamalar devam ediyor. Bulut Akacan 2 yıl darp girişiminden dolayı korumaları ile bir mekana gidip azmettirir bir pozisyonda suçlandı ve 2 yıl hapis cezası aldı. Bu olayda ise ne tutuklama var ne mahkeme var. Biz bu görüntüyü bulup yayınlamasak işlem başka olacaktı, bu ayrıcalık niye?”

Ekmekçi Gazeteci Eray Gündoğmuş hakkında ise şunları aktardı:

“Market önünde saat 02:00’de 27 Eylül 2019 tarihinde Gazeteci Eray Gündoğmuş’u neredeyse felç edene kadar darp eden, öncesinde ise bir polis memurunu darp eden İsa Ayyıldız 2 ay; Fethi Çelik ise 75 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eray Gündoğmuş günlerce hastanede yattı, sıvıyla beslendi, neredeyse öldüresiye darp ettiler. Bunun sonucunda İsa Ayyıldız 2 ay Fethi Çelik 75 gün hapis cezası aldı. Bulut Akacan’ı 2 yıl mahkum eden hakimler de bu devletin hakimleri Eray Gündoğmuş’u felç edene kadar döven, haftalarca sıvıyla beslenmesini sağlayan ve bir polis memurunu darp eden İsa Ayyıldız’a 2 ay, Fethi Çelik’i 75 güne mahkum eden hakimler de bu devletin hakimleri. Sanatçı Kuzey Tarık’ı darp edip ağzına 4 dikiş atılmasını sağlayan Naim Tilkioğlu şu anda dışarıda neden? Çünkü sanatçı Kuzey Tarık’ın bir kamuoyu gücü yok. Artık bir Bulut Akacan gerçeği var. Bu toplum bütün bu süreçleri ve cezaları o darp olayı üzerinden okuyacak. Benim için Akacan olayının bu olaylardan hiçbir farkı yok.”

Programa sosyal medya ile “lamı cimi yok Akacan olayından daha vahim bir olay bu +2 yıl. Göreceğiz adaleti” diye yorum yapan bir vatandaşa cevap veren Ekmekçi, şöyle konuştu:

“Gazeteci Eray Gündoğmuş’u felç edene kadar döven İsa Ayyıldız 2 ay Fethi Çelik 75 gün ceza aldı. Hiç uzağa gitmeye gerek yok.”

KİŞMİR: AKACAN DAVASININ KARARI ARTIK TARTIŞILIRDIR

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de konuyla ilgili köşe yazısı yazdı.

Kişmir’in yazısı şöyle:

“Bulut Akacan ve 2 adamı, sokak ortasında iki insanı darp etti…

Bu olayın görüntüleri günlerce sosyal medyada dolaştı…

Darp edilen iki kişiden birisi ağır yaralar alırken, esas hedef halindeki kişi ise hafif yaralarla olayı atlatıyor…

Daha sonra iş önce polise ardında da yargıya taşınıyor…

Esas hedef olup darp edilen kişi, Akacan ile arkadaşlarından şikayetçi olmadı…

Ancak yargı kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle Bulut Akacan ve arkadaşlarına 2’şer yıl hapis cezası verdi!..

Kimisi, “Çok yerinde bir karar, artık kimse böyle şeyler yapmaya cüret etmez” dedi…

Kimisi verilen cezayı az buldu…

Kimisi ise verilen cezanın ağır olduğunu, daha önce buna benzer, hatta daha ağır olaylarda yargının bu denli bir ceza vermediğini örneklerle kamuoyuna sundu…

Ve Akacan’a operasyon düzenlendiğini iddia etti…

Peki, bu karar sonrası yargımız ne yaptı?

Kendi verdiği kararı tartışılır duruma getirdi ve vicdanlarda ciddi soru işaretleri yarattı?

Nasıl mı?

İki tane voyvoda, bir markette karşılaştıkları basın mensubunu öldüresiye dövüyor…

Kafasına yangın tüpüyle vuruyor…

Yüzünde kırılmadık kemik bırakmıyor…

Resmen adam öldürmeye teşebbüs ediyor…

Ve olay önce polise, sonra da yargıya taşınıyor…

Tıpkı Akacan olayında olduğu gibi darp edilen kişi, kendisini darp edenlerden şikayetçi olmuyor!..

Her iki mağdurun neden şikayetlerini geri çektiklerini elbette kendilerini ilgilendirir…

Ancak Akacan olayı gibi Eray Gündoğmuş olayı da günlerce sosyal medyayı meşgul etti…

Biz gazetecilerin gündemi oldu…

Dolayısıyla, yargı bu durum karşısında, “Arkadaş sizi affetti, o nedenle sizi serbest bırakıyorum” diyemezdi…

O nedenle kamu düzenini bozmaktan dolayı, Eray Gündoğmuş’u öldürmeye teşebbüs eden iki kişiden birisi 65 diğeri ise 75 gün ceza alıyor!..

İki benzer olay iki farklı ceza!..

Yargımız resmen Akacan ve arkadaşlarına verilen cezayı tartışılır hale getirdi…

Verilen kararı ağır bulanları ve bu olayın bir operasyon olduğunu iddia edenleri açıkça haklı çıkardı…

En önemlisi de, toplumun vicdanındaki adalet duygusunu yaraladı…

Akıl alır gibi değil!..”