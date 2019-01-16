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“Bu ihmal kabul edilemez”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde polislerin sürekli olarak yollarda denetim yapmasına karşın halen daha birçok aracın oldukça tehlikeli şekilde yollarda seyahat ettiğini belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem etti.

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“Bu ihmal kabul edilemez”
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Fotoğrafta görülen arka sinyal lambaları ve ön farlardan biri çalışmayan TIR araçla önceki akşam Lefkoşa- Mağusa anayolu üzerinde karşılaştıklarını aktaran vatandaşımız, “Ben normal hızımın altında ilerlerken fotoğraftaki TIR araca yaklaşık 50 metre kala önümde olduğunu fark etti. Zira arka sinyal lambaları çalışmıyordu. Daha sonra bu aracı geçtiğimde ön farlarından birinin de çalışmadığını gördüm” dedi.

Bu araç sürücüsünün gece yolculuk yaptığı halde neden aracını kontrol edip yola çıkmadığını sorgulayan duyarlı sürücümüz, bir kaza yaşanmış olsa belki de bir can mal olacak bu ihmalin kabul edilemez bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

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