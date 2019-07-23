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Bu evden çıkmazsan kan dökülecek

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Lefkoşa'da eşine bıçak çeken ve eşini “Bu evden çıkmazsan kan dökülecek. Sakat bırakırsam 15 yıl, öldürürsem 30 yıl yerim" diyerek ölümle tehdit eden Mehmet Recep tutuklandı

Bu evden çıkmazsan kan dökülecek
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eşine çakı gösterip, öldürmekle tehdit eden zanlı Mehmet Recep tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cennet Koruk olayla ilgili bulguları aktardı. Koruk, Zanlı Mehmet Recep’in 21.07.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet Tehdidi” , “Kanunsuz Bıçak Taşımak" suçlarına methaldar olduğunu söyledi.Koruk, 21.07.219 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Recep’in eşi Hakime Rasimova Recep’in evde yaşamasını istemediği gerekçesi ile yaşadıkları evde, aracından aldığı çakıyı adı edilene doğru uzatarak "bu evden çıkacan seni bu evde istemiyorum. Çıkmazsan kan düşecek, sakat bırakırsam on beş yıl, öldürürsem otuz yıl yerim" demek sureti ile Şiddet Kullanma Tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Koruk, zanlının ayni gün zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti. Koruk, “Tahkikatımız yeni başlamış olup aranmakta olan bıçak alınacak, ifadeler mevcuttur zanlı serbest kalması halinde aranacak emareye ve alınacak ifadelere müdahale etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu aşamada zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep ederim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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