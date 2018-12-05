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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Bozdurmak için verilen çeki zimmetine geçirdi

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Lefkoşa'da Murat Aykol, paraların kendisine getirilmesi için verilmiş dört adet 100 biner TL'lik çeklerden birini bozdurarak zimmetine geçirdi.

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Bozdurmak için verilen çeki zimmetine geçirdi
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Emanetçi Tarafından Sirkat”  suçlamasıyla tutuklanan zanlı Murat Aykol, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.     

Mahkemde mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan, Aykol’un 2018 yılı Mart ayı içerisinde Lefkoşa’da meydana gelen Emanetçi Tarafından Sirkat meselesinden methaldar olduğunu kaydetti.  Polis memuru Burçin Korgan, 2018 yılı Mart ayı içerisinde Lefkoşa’da sakin Murat Aykol’un kendisine Abdurrahman Uluçınar tarafından bozdurularak paralarının kendisine getirilmesi için verilmiş olan dört adet 100 biner TL meblağlı Abdurrahman Uluçınar adına yazılı çeklerden birini, 23 Mart’ta bozulma tarihli 100 bin TL meblağlı çeki bozdurup tahsil etmiş olduğu parayı getirmeyerek sirkat ettiğini belirtti. Korgan, zanlının 100 bin TL meblağlı çeklerden birini, Mağusa’da faaliyet göstermekte olan WINWIN Finansa verildiğinin tespit edildiğini anlattı. Korgan, çekin karşılıksız çıktığını ve finans şirketinin şikayetçi olduğunu mahkemeye aktardı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Korgan, 100 bin TL meblağlı üç çekin arandığına vurgu yapıp,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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