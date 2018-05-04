Böyle vurgun görülmedi

Posta Dairesi çalışanı Önder Ilgın’ın evinde Ercan’dan gelen 13 PTT posta çuvalı içerisinde, elektronik eşyalar, cep telefonu ve aksesuarları, kol saati, bijuteri ve konfeksiyon malzemesi gibi yaklaşık iki bin ayrı parçadan oluşan 200 bin TL değerinde eşya bulundu

Evrim KAMALI

Posta Dairesi çalışanı zanlı Önder Ilgın’ın evinde Ercan Havalimanına gelen 13 ayrı sarı renk PTT posta çuvalı içerisindeki, muhtelif elektronik eşya, cep telefonu ve aksesuarları, kol saati, bijuteri ve konfeksiyon malzemesi gibi yaklaşık 2 bin ayrı parçadan oluşan 200 bin TL değerindeki eşya bulundu

Merkez Postanesinde 25 yıllık posta memuru olarak görev yapan zanlı Önder Ilgın’ın evinde postaneden daha çok mektup ve paket bulundu. Tutuklanan zanlı Ilgın dün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Redif olayla ilgili bulguları aktardı. Redif 2017 Eylül ayı ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa Merkez Postahane’de memur olarak çalışmakta olan Değirmenlik’te sakin zanlı Önder Ilgın’ın bahse konu zaman diliminde Ercan Havalimanına gelen 13 ayrı sarı renk PTT posta çuvalı içerisindeki, muhtelif elektronik eşya, cep telefonu ve aksesuarları, kol saati, bijuteri ve konfeksiyon malzemesi gibi yaklaşık 2 bin ayrı parçadan oluşan tahmini, 200 bin TL değerindeki eşyayı ve bunun yanı sıra bin adet mektubu Posta Dairesi’ne ve posta sahiplerine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirip sirkat ettiğini belirtti.

Polis memuru Hüseyin Redif, mahkemeden alınan arama emri ile 30 Nisan 2018 tarihinde 18.25-20.00 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereğince zanlının Değirmenlik bölgesindeki ikametgâhında yapılan arama neticesinde 13 ayrı PTT çuvalı içerisindeki bahse konu eşyaların bulunup emare olarak alındığını anlattı. Polis zanlı aleyhinde alınan 3 günlük tutuklama süresinde 2 farklı tarihte gönüllü ifade vererek suçlarını kısmen itiraf ettiğini ancak ifadeler mahkemeye aktardı. Redif, özellikle dairede mesele ile bağlantılı ve meselenin tamamen aydınlatılmasına yarayacak kritik birçok ifade alınacağını, ayıca olayın gazetede çıkmasının ardından birçok vatandaşın kayıp olan paketleri için polise başvurup şikâyetçi olduğunu belirtti.Polis memuru Hüseyin Redif, zanlının sirkat etmiş olduğu elektronik eşyaların bir kısmını Türkiye’de bir kısmını da KKTC’de satışını sağladığını ve bu satışlardan yaklaşık 4 bin TL para temin ettiğinin belirlendiğini söyledi.Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olduğunu Ercan Havalimanı’nda yer hizmetleri veren İstanbul Handling isimli şirketten bahse konu dönemde KKTC'ye gelen postaların dökümlerinin temini için çalışma başlatıldığını ayrıca posta dairesinden alınan evraklarla karşılaştırma yapılacağını ve bu karşılaştırma neticesinde tahkikatın şekilleneceğini anlattı. Polis memuru Hüseyin Redif, yine konu ile ilgili olarak KKTC Posta Dairesi’ne ait Güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı tutukluluk talebine itiraz etmezken müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlını 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.