Boşandığı eşinin sevgilisinin evini bastı

Lefkoşa’da boşandığı eşinin birlikte olduğu kadının evine giderek, önce pancurlara vurup hasar veren, ardından eski kocası ile sevgilisine küfür eden Sultan Ilıcan tutuklandı

Evrim KAMALI

Boşandığı eşinin yeni sevgilisinin evine gidip, pancurlara hasar vererek, hem eski eşine hem de sevgilisine küfür ettiği iddia edilen 35 yaşındaki Sultan Ilıcan isimli kadın, tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, 29 Kasım’da saat 16.30’da Lefkoşa’da zanlı Sultan Ilıcan’ın boşandığı eşinin birlikte olduğu kadının evine giderek, önce pancurlara vurup 350 TL hasar verdiğini arından da her ikisine karşı ithale-i lisanda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Karagil, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve bir kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.