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Bordür taşlarına çarpıp devrildi

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22 yaşındaki genç, aracıyla Metehan - Alayköy çevre yolu üzerinde seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybedip bordür taşlarına çarpıp tavanı üzerine devrildi

Bordür taşlarına çarpıp devrildi

Murat ASLAN

Metehan - Alayköy çevre yolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 08:00 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Elif Nohutçu, yönetimindeki JB 997 plakalı araç ile Metehan istikametinden gelip ağıllar küçük çembere girip kuzey yönüne doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüjdeki bordür taşlarına çarpıp tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından tamburcu oldu.

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