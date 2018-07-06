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Borcunu ödemezsen kafana şarjör boşaltacağım

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Girne’de Yahya Cemiloğlu’na ait ofisi basarak “Borcunu ödemezsen kafana iki şarjör boşaltacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunan Şevket Aykut Tukyu, polise giderek teslim oldu

Borcunu ödemezsen kafana şarjör boşaltacağım
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Evrim KAMALI

Önceden aleyhlerinde tutukluluk alınan zanlılar Mesut Okur, Şükrü Dipdere ve Musa Saygın ile birlikte Yahya Cemiloğlu’na ait ofisi basarak “şiddet tehdidi” suçundan aranan Şevket Aykut Tukyu, Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Aleyhindeki suçlamayı kabul etmeyen Tukyu, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Aykut Tukyu’nun “Şiddet tehdidi” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının 3 Temmuz tarihinde Mesut Okur, Şükrü Dipdere ve Musa Saygın ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesi ile Yahya Cemiloğlu’na ait ofisi bastıklarını söyledi.

Yavuz, çıkan kavgada Mahmut Cemiloğlu’nun burnunun kırıldığını ve zanlılar Mesut Okur, Şükrü Dipdere ve Musa Saygın’ın tutuklandığını Tukyu’nun ise arandığını öğrenince önceki gün polise gelerek teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlı Şevket Aykut Tukyu’nun Yahya Cemiloğlu’na “Borcunu ödemezsen senin kafana 2 şarjör boşaltacam” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Yavuz, zanlı Tukyu’nun önceki gün Girne Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu, verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Polis memuru Ömer Yavuz, ayrıca zanlılardan Mesut Okur’un Yahya Cemiloğlu tarafından bıçak ile kaşından ve karnından yüzeysel olarak yaralandığı yönünde verdiği ifade doğrultusunda soruşturma başlattıklarını da kaydetti. “Vahim zarar”, “Darp “ ve “Mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan Mesut Okur, Şükrü Dipdere, Musa Saygın ve Şevket Aykut Tukyu’nun bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki iddiaların araştırılması için 1 gün tutukluluk emri verdi.

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