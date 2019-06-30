Boğazköy - Ağırdağ anayolunda kaza: 1 ağır üç yaralı

Boğazköy-Ağırdağ anayolunda meydana gelen kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Boğazköy'de Boğazköy - Ağırdağ Anayolu üzerinde meydana geldi. Philips Tamarapreye Adeova yönetimindeki ZPC 246 plakalı araç ile seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tuncay Kelebek (E-23) yönetimindeki CE 852 plakalı salon araç ile çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan CE 852 plakalı araç sürücüsü Tuncay Kelebek ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Evşen Kelebek (K-52) ve Şenay Kelebek (K-16) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.



