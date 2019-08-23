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Boğazını keseceğim, tüm aileni öldüreceğim

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Çatalköy’de tartıştığı kız arkadaşını “Boğazını keseceğim, tüm aileni öldüreceğim” diye tehdit eden Ümit İnak tutuklandı

Boğazını keseceğim, tüm aileni öldüreceğim
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Evrim KAMALI

Çatalköy’de birlikte yaşadığı kız arkadaşı 33 yaşındaki İngiliz uyruklu D.H’yi ölümle tehdit eden Ümit İnak dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler,  29Temmuz 2019 tarihinde zanlının Çatalköy’de ikametgâhı içerisinde arkadaşlarına uygunsuz mesaj attığı gerekçesiyle aralarında sözlü tartışma çıkan kız arkadaşına hitaben, “Boğazını keseceğim, tüm aileni öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Kardeşler, söz konusu müştekinin 18 Ağustos tarihinde polise gelerek, 27 Temmuz’da tehdit edildiğini, gün geçtikçe korkularının arttığını, bu nedenle şikâyette bulunduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlı ile müştekin 12 yıl beraberlik yaşadıklarını, müşterek iki çocukları olduğunu ifade etti. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti. Zanlının avukatı ise iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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